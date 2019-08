Madeleine Westerhout habe Mitte August während Trumps Aufenthalt in New Jersey Journalisten zu einem Abendessen getroffen, berichtete unter anderem die „New York Times“. Dabei habe sie „nach ein paar Drinks“ vertrauliche Informationen weitergegeben, wovon Trump nun erfahren habe. Nach Angaben von CNN hatte die 28-Jährige bei dem Treffen nicht deutlich klargemacht, dass es sich um ein vertrauliches Gespräch „off the record“ handelte, über das Journalisten nicht berichten dürfen.