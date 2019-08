Topstars frei

So richtig Fahrt aufnehmen wird das Wechsel-Karussell aber erst nach der Winterpause. Denn zur Saison 2021 sind die Topstars Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull) frei. Wobei natürlich die „Silberpfeil“-Cockpits immer wieder in den Mittelpunkt der Spekulationen rücken. Für viele wäre das Duo Hamilton/Verstappen eine echte Knallerpaarung. Teamchef Toto Wolff will sich damit aber noch nicht beschäftigen. „Ich schiebe die Frage nach den Fahrern für 2021 von mir weg. Ich will mich nicht in einem Thema verzetteln, das noch so weit weg ist.“