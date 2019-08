Palmbuschen tragen, Maibaum aufstellen, Erntedankkronen binden: All diese Bräuche werden in der Landjugend aktiv gelebt. Der steirische Verband mit über 15.000 Mitgliedern feiert den 70. Geburtstag! Am Beispiel Deutschlandsberg zeigen sich Geschichte und Attraktion einer gar nicht verstaubten Organisation.