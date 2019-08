Der LASK hatte im Play-off gegen FC Brügge den Sprung in die Champions League verpasst, wurde aber in der Europa League in eine Gruppe gelost, die fast Königsklassen-Format hat. „Das ist eine schöne Gruppe mit namhaften Klubs mit Champions-League-Erfahrung. Ich erwarte hochwertige Spiele mit viel Intensität und hoffentlich viel Spannung. Wir sind in dieser Gruppe klarer Außenseiter“, stellte LASK-Trainer Valerien Ismael klar. Die Rollen sind für ihn klar verteilt. „Wenn alles normal läuft, sind Sporting und Eindhoven die zwei Aufstiegsfavoriten“, sagte Ismael. Nach den guten Leistungen in der CL-Quali gehen die Oberösterreicher aber auch mit Selbstvertrauen in die Partien. „Es kann immer Überraschungen geben. Wir wollen die schwarz-weißen Farben hochhalten und unangenehm für die Gegner sein. Wir haben wichtige Erfahrung in der Champions-League-Qualifikation gesammelt und wollen die in die Europa League mitnehmen. Wir gehen immer ans Limit, egal gegen wen - dann werden wir sehen, wie viele Punkte wir erreichen“, so der LASK-Trainer.