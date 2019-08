Der steirische Golf-Profi Matthias Schwab nimmt nach der zweiten Runde des European Masters in Crans Montana gemeinsam mit vier anderen Spielern den zweiten Rang ein! Dem Auftakt-Spitzenreiter, der am Vortag nur 63 Schläge (7 unter Par) benötigt hatte, gelang am Freitag mit 67 erneut eine Runde ohne Bogey.