Vettel stapelte vor dem 13. WM-Lauf am Sonntag tief, was die Aussichten seiner Mannschaft betrifft. Zwar würde die anspruchsvolle Strecke mit ihren langen Geraden und schwierigen Kurvenpassagen „auf dem Papier“ gut zum starken Ferrari-Motor passen, aber „wir können nicht davon sprechen, dass wir in der Favoritenrolle sind, denn wir haben zuletzt in Ungarn ziemlich klar verloren“. Der Deutsche hatte am 26. August 2018 in Spa seinen bisher letzten Sieg gefeiert. Der Finne Bottas belegte am Nachmittag Platz drei vor seinem Teamkollegen.