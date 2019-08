Der 62-jähriger Landwirt aus Neukirchen an der Enknach wollte am Freitag gegen 13 Uhr im Stall seines landwirtschaftlichen Anwesens eine etwa einjährigen Stier mit rund 400 kg von einer Stierbox in die andere verbringen. Er betrat die Stierbox, wurde daraufhin vom Stier attackiert und kam dadurch zu Sturz.