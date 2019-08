Menschenstau am Everest, Gletscher für tot erklärt

Nicht nur die Verkehrssituation, auch die Bergwelt an sich beschäftigt den bald 75-Jährigen. Und ihre Zukunft. Die Alpen sind immer hier gewesen, doch irgendwann kam der Mensch und besiedelte und kultivierte sie. Laut Messner sei das an sich noch nicht das Problem, dieses werde aber aktuell in den höheren Bergregionen ersichtlich. Die Bilder dazu sind uns allen in Erinnerung: der Menschenstau, der sich am höchsten Gipfel der Erde, dem Mount Everest, bildete, ebenso wie der erst kürzlich in Island zu Grabe getragene und offiziell für tot erklärte Gletscher.