Angestellte mit Waffe bedroht

Ein vorerst unbekannter Täter hatte kurz nach 8 Uhr eine Bankfiliale in Lustenau überfallen. Er betrat das Bankinstitut in der Hofsteigstraße im Ortsteil Rheindorf und verlangte von den beiden Angestellten mit gezückter Faustfeuerwaffe Geld. Anschließend drang der Mann in den Kassenbereich ein und bediente sich selbst. Die Flucht trat er mit Beute in unbekannter Höhe an. Verletzt wurde niemand. Kunden waren zum Zeitpunkt des Überfalls keine anwesend.