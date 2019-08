Häftling wird auf Twitter zum Food-Blogger

Wer sich hinter dem User verbirgt, ist offenbar noch nicht geklärt. Mittlerweile hat der Account bereits mehr als 5000 Follower. Während es den Twitter-Usern gefällt - die Fans werden täglich mehr-, hält sich die Freude bei der Justiz in Grenzen. Sebastian Brux, Sprecher der Justizverwaltung, reagiert trotzdem mit Humor: „Wir freuen uns über das öffentliche Interesse an einem ausreichenden und ausgewogenen Gefängnisessen in der JVA Heidering. Die öffentlich gewordenen Fotos scheinen rein ästhetische Ziele zu verfolgen und bilden nicht die Realität ab. Mit Gruß aus der Küche Portionen + Speiseplan“, schrieb er auf Twitter.