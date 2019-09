„Als Familienunternehmen können wir schneller und flexibler reagieren als in einem starren Verbund – und das muss man heutzutage in unserer Branche“, so Bründl. Nachsatz: „Wir konnten durch unsere Expansion in den vergangenen Jahren bereits Kernkompetenzen in Einkauf und Marketing aufbauen.“ Schon im kommenden Jahr will die Kette weiterwachsen.