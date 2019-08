Noch so manche offene Frage muss - wie berichtet - nach dem verheerenden Unfall am Donnerstagnachmittag beim Wiener Verteilerkreis in Favoriten geklärt werden, bei der eine in Wien lebende 35-jährige Ukrainerin tragisch ums Leben kam. So wird derzeit u.a. intensiv bezüglich der Schuldfrage ermittelt. Doch was ist Einsatzfahrzeugen im Verkehr eigentlich generell gestattet? Der ÖAMTC klärt auf.