„Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg“, so lautet das Motto des Salzburger Gebäudereinigungsspezialisten „Neue Raumpflege“, den Personalsorgen plagen: „Wir haben in Salzburg Vollbeschäftigung. Es ist für uns extrem aufwändig geworden, Mitarbeiter zu finden“, meint Geschäftsführer Kai Steffen betroffen. 350 Reinigungskräfte arbeiten für das Unternehmen in Salzburg, 30 weitere werden permanent gesucht, wie auch über Anzeigen oder Facebook: „Es geht sich immer knapp aus, die Aufträge zu besetzen“, so Steffen.