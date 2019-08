Das Tiroler Unternehmen hatte im August mehr als 23 Tonnen Kupfer im Wert von rund 115.000 Euro bei einem Rohstoffhändler in Deutschland gekauft. Mit der Abwicklung des Transportes wurde eine Speditionsfirma aus Leoben beauftragt, welche ein Transportangebot auf einer europaweiten Frächterbörse im Internet inserierte. Daraufhin meldete sich am vergangenen Freitag per Mail ein angeblich tschechischer Spediteur, welcher sich nach den Modalitäten erkundigte und schließlich auch den Auftrag für den Transport erhielt, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.