„Die Entscheidung ist mir nach so vielen Jahren auf der Laufbahn nicht leicht gefallen. Die Leichtathletik hat mir so viele unvergessliche und emotionale Momente beschert, an die ich mich immer erinnern werde. Vom kolossalen Fehlstart bei der EM 2016 bis hin zum doppelten Paralympicssieg in London 2012“, gibt der Salzburger Einblick in seine Gedanken und erklärt warum er im Hinblick auf die Paralympics 2020 in Tokio zum Triathleten wird. Matzinger wäre nicht Matzinger, wenn er diese Entscheidung nicht mit voller Überzeugung und viel Elan angehen würde. Heißt: Mit einem zweiten Platz beim Triathlon-Weltcup in Kanada im Juli, hatte sich der 32-Jährige für eine WM-Wildcard empfohlen, die er schlussendlich auch bekam.