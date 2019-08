„Bei ihm ist eine großartige Entwicklung zu sehen“, sagte Hoeneß über den 50-jährigen Kahn, der sich nach der Torwart-Karriere als Unternehmer und ZDF-Experte bewährt habe. Kahn hatte er „seit gut einem Jahr im Auge, irgendwann hat es bei mir klick gemacht“. Und nun setzt Hoeneß voll auf den Titan - Kahn steigt am 1. Jänner 2020 als Neuling ohne eigenes Ressort in den Vorstand der FC Bayern AG ein. Zwei Jahre später soll er Rummenigge, dessen Vertrag am 31. Dezember 2021 endet, an der Spitze ablösen. Kahn unterschrieb einen Fünfjahresvertrag - ein Vertrauensvorschuss. „Kahn wird die Zeit nutzen, um ein richtig guter CEO zu werden“, glaubt Hoeneß. Kahn selbst sprach von einer „Ehre“, nach über elf Jahren in leitender Funktion zu seinem Verein zurückzukehren: „Ich bin mit dem Verein tief verbunden, er hat mein Leben sehr stark geprägt.“