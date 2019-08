Umweltministerium protestiert

„Wir lehnen den geplanten Ausbau nach wie vor ab und halten an dieser Einschätzung fest“, erklärte das Umweltministerium am Freitag in einer Aussendung. Kritik an den tschechischen Plänen äußerte auch Ex-Umweltminister Elisabeth Köstinger (ÖVP). „Es ist völlig unverständlich, wie man heute noch neue Atommeiler errichten kann“, erklärte sie in einer Aussendung. „Atomkraft ist keine Technologie der Zukunft, sie ist nicht sauber, sie ist nicht klimaschonend, sie ist nicht billig und sie ist vor allem gefährlich“.