Von Verkehrserziehung bis Drogenaufklärung

Einen besonderen Stellenwert im Unterrichtsalltag wird freilich auch wieder die Verkehrserziehung einnehmen. Im vergangenen Schuljahr hat die Polizei in Tirol etwa 20.000 Kids an 400 Volksschulen auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr vorbereitet. 7000 meisterten zudem die Radfahrprüfung. Mit dem „Fahrrad-Führerschein“ haben Kinder ab dem 9. Lebensjahr die Möglichkeit, eigenständig mit dem Radl am Straßenverkehr teilzunehmen.