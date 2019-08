Zwölf Messer, zwei Softguns: So lautet die bisherige Bilanz von Sicherstellungen in den beiden Waffenverbotszonen in Innsbruck. Heute um Mitternacht wären die zeitlich befristeten Verordnungen ausgelaufen – doch sowohl für die Bogenmeile als auch für den Bereich Hauptbahnhof wurden diese nun um drei weitere Monate verlängert. Stichwort: Präventionseffekt.