„Wir warten“, sagt XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger, wenn er auf den Status quo zu den Bauplänen des Möbelhändlers in der Hafenstraße in Linz angesprochen wird. Noch fehlt den Welsern das grüne Licht der Behörden, um mit der Errichtung eines Möbelhauses zu starten. Das wirkt sich auch auf die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich aus. Das Geldinstitut errichtet ja am derzeitigen XXXLutz-Standort in der Goethestraße ein Finanzzentrum. Die Pläne, wie das von Glas dominierte Gebäude aussehen wird, gab die von Heinrich Schaller geführte Bank im Juni bekannt. Ein Glück, dass die Zeit nicht drängt. Mit der Übersiedlung von der bisherigen Zentrale am Europaplatz in den später nur wenige Meter entfernten Glaspalast wird bis spätestens 2025 gerechnet.