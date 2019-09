„Ich wünsche jedem Menschen einen Beruf, der ihm so Spaß macht wie mir meiner“ - das sagt Reinhard Honeder als Chef der gleichnamigen Naturbackstube, die diese Woche wieder Zuwachs erhalten hat. Am Montag eröffnete die Bäckerei in der Wiener Straße 477 in Linz-Ebelsberg nämlich eine neue Filiale. Am früheren Standort der Fleischhauerei Walchshofer hat nun Honeder seinen insgesamt 22. Standort in Betrieb, zu Jahresbeginn war bereits ein Geschäft in Asten aufgesperrt worden.