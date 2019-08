Zuerst die gute Nachricht: Für Panik ist kein Anlass, kleinere Reformschritte haben es zuletzt etwas stabiler gemacht. Aber, und das ist die weniger erbauliche, doch umso ehrlichere Nachricht: Wenn das Pensionssystem nachhaltig abgesichert sein soll, dann wird es nicht gehen, dass wir weiterhin so frühzeitig in Pension gehen. Tobias Thomas zur „Krone“: „Es gibt drei Möglichkeiten, wie das Pensionssystem auf den demographischen Wandel, also auf das Älterwerden der Bevölkerung, reagieren kann: Entweder die Pensionsbeiträge anheben, was sicher nicht erwünscht ist, oder die Leistungen vermindern, was ebenfalls nicht Ziel sein kann - bleibt als dritte Möglichkeit nur, dass wir alle länger arbeiten.“