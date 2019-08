Viel wurde in den letzten Wochen und Monaten spekuliert. Über eine mögliche Pause. Über ein reduziertes Rennprogramm. Auch über eine ganz normale Fortsetzung der Karriere, was sich Abertausende Fans von ganzem Herzen gewünscht hätten. Aber all das wird nicht passieren. Heute trafen die Einladungen zur Pressekonferenz am kommenden Mittwoch per Mail in den diversen Redaktionen ein. Unter dem Motto „Rückblick, Einblick, Ausblick“ lädt der 30-Jährige dabei in die Lounge 5 im Gusswerk in Salzburg. Rückblick und Einblick wird er dabei gewähren. Aber keinen Ausblick auf seine weitere Karriere. Weil er die an diesem Abend beendet …