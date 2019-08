Überfall genau geplant

Das Geld aus dem Suchtmittelverkauf bunkerte der Mann in einem Tresor in seiner Wohnung. Dies blieb nicht unbemerkt, die Gruppe entschloss sich zum Überfall. Eines Abends besuchte die 17-Jährige gemeinsam mit zwei Freundinnen, 16 und 17 Jahre alt, den 48-Jährigen, an diesem Tag sollte der Coup über die Bühne gehen, offenbar um dem Mann einen Denkzettel zu verpassen. Der Plan war recht ausgeklügelt. Während eine der Mädchen mit dem Hund ihres Opfers Gassi ging, übergab sie den draußen wartenden Burschen den Haustorschlüssel. Eine der anderen Jugendliche gab vor, Pizza zu bestellen. Als es später an der Tür läutete, öffnete der Mann - im guten Glauben, dass der Pizzabote da sei.