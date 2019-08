„Das Innenministerium muss auch künftig freiheitlich sein, das ist eine Bedingung an die Adresse der ÖVP. Keinesfalls darf es wieder schwarz werden“, so Kickl. Seine Person an der Spitze dieses Ministeriums sei überdies die „beste aller Varianten“, glaubt der wahlkämpfende Kickl, der auch in Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der ihn ja angeloben müsste, kein Hindernis sieht.