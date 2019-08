Hamsterkäufe und Schlangen an Tankstellen

US-Medien berichten von Hamsterkäufen und langen Schlangen an Tankstellen. Regale in Supermärkten (siehe Bild oben) seien vielerorts leer. Konserven, Trinkwasser, Hygieneartikel und Bananen waren ausverkauft, berichtete eine Anrainerin in Port Orange, dem Sender CNN. „Menschen versuchten, um die Wette zu rennen“, sagte sie. „Es ist wie in einem Irrenhaus“, meinte eine Tankstellen-Mitarbeiterin gegenüber der „New York Times“. Die Autos reihten sich den ganzen Tag schon Stoßstange an Stoßstange.