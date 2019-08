Die Schwellen zieht die Maschine in einem 400 Meter langen Zug selbst nach. Eine eigene Fördereinrichtung liefert sich wie am Fließband an die richtige Stelle. 350 Kilogramm wiegt eine Schwelle, das Gleis 60 Kilogramm pro Meter. Es wurde in 120 Meter langen Abschnitten mit einem Sonderzug aus dem Linzer Werk der Voestapline angeliefert. „Wir verbauen nur made in Austria“, so Windhager.