Ungebremst donnerte Freitagvormittag ein „Geister“-Lkw in Pucking (Oberösterreich) in das Schlafzimmer eines Wohnhauses. Das Fahrerhaus war leer, warum der Lkw ins Rollen kam, ist unklar. Zum Glück befand sich die Hausbesitzerin (85) in einem Nebenzimmer, sie blieb unverletzt, erlitt allerdings einen schweren Schock.