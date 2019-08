Aufatmen in Herne im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen: Jene giftige Kobra, die man bereits seit Tagen gesucht hatte, ist am Freitagnachmittag gefunden worden. Sie sei lebend unter einer Stufe am Kellereingang eines Wohnhauses erwischt und von einem Schlangenexperten in Obhut genommen worden, sagte eine Sprecherin der Stadt. „Niemand wurde verletzt“, hieß es.