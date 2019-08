Wer die Möglichkeit hat, sollte sich noch einmal Bikini und Badehose schnappen und sich an den vorerst letzten hochsommerlichen Tagen am Sonnenschein erfreuen. Und den gibt es am Samstag in nahezu ganz Österreich zuhauf. Wie die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale berichten, winken verbreitet zwischen zehn und zwölf Sonnenstunden.