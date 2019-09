„Hatte viele Angebote“

Zahlreiche Job-Angebote, hat der Vater von drei Töchtern anfangs abgelehnt: „Ich habe in mich hineingehört und mich gefragt, was meine Talente sind.“ Langweilig wird Strolz sicher nicht. Neben Fernsehproduktionen beteiligt er sich auch an Bildungsprojekten, einem Start-up und ist zudem „ehrenamtlich“ unterwegs. Sein Buch „Sei Pilot deines Lebens“ erscheint am 2. September.