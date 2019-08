Alle drei Versionen fallen im Vergleich zu den Vorgängermodellen schlanker aus, sind also weniger hoch. Besonders deutlich wird das bei der 6X, die gegenüber der 5X Plus mit 14,9 Millimetern über 2,5 Millimeter einbüßt. Die drei Uhrengrößen sind wie gehabt in zwei unterschiedlichen Materialvarianten verfügbar. Die PRO-Modelle sind mit Corning Gorilla Glass 3 ausgestattet, während die Saphir-Variante durch kratzfestes Saphirglas geschützt wird und hochwertigere Armbänder aus Titan, Leder oder auch Silikon bietet. Der Einstiegspreis liegt bei rund 700 Euro, die Solar-Variante gibt es ab 950 Euro.