FPÖ „fassunglos über die Einmischung“

Höchst erbost wegen der Kritik am geschäftsführenden FPÖ-Chef Hofer war dessen Partei. Generalsekretär Christian Hafenecker zeigte sich in einer Aussendung „fassungslos über die Einmischung“ von Westbahn-Miteigentümer und NEOS-Financier Haselsteiner in den laufenden Nationalratswahlkampf: „Seine Agitation nimmt schön langsam pathologische Züge an. Die via Westbahn vorgebrachten Vorwürfe entbehren jeder Grundlage - das wusste Haselsteiner freilich schon vorher, trotzdem nützt er jede Chance, um der FPÖ Schaden zuzufügen. Schon im Bundespräsidenten-Wahlkampf lieferte er mit der ,Kommt Hofer, kommt Öxit‘-Kampagne den Tiefpunkt der Wahl-Auseinandersetzung.“