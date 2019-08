Vorjahressieger Sebastian Vettel hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Spa-Francorchamps Bestzeit erzielt. In der ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause am Freitag in Belgien landete der Deutsche im Ferrari in 1:44,574 Minuten zwei Zehntelsekunden vor seinem monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc. Platz drei belegte der zweimalige Saisonsieger Max Verstappen (Red Bull).