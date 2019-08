Stimmung war „absolut depressiv“

Maurer gibt außerdem zu, dass die Stimmung bei den Grünen vor eineinhalb Jahren „absolut depressiv“ war. „Nicht nur was den Klimaschutz betrifft“, sondern auch wegen des „extremen Rechtsrucks, den wir in vielen Teilen der Welt beobachten“. Jetzt habe die Politikerin aber das Gefühl, dass es eine „totale Aufbruchsstimmung“ gibt. Egal ob „Fridays For Future“, Proteste in Prag oder Hongkong. Überall gäbe es soziale Bewegungen, die sagen: „Es reicht.“