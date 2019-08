Insgesamt 46 nigerianische Staatsbürger wurden am Donnerstag in einen Charterflieger der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex gesetzt und von Wien-Schwechat aus in deren Heimatland ausgeflogen. 27 der Passagiere wurden auf rot-weiß-rote Initiative abgeschoben – darunter auch verurteilte Straftäter.