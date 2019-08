In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Nachdem auf der Ostautobahn 71 tote Flüchtlinge in einem Klein-Lkw gefunden wurden, öffnet Österreich die Grenzen. Am Wiener Westbahnhof kommen im minutentakt Züge mit Flüchtlingen an Bord an, die zuvor in Budapest zugestiegen waren.