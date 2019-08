Österreichs Freestyle-Snowboarderin Anna Gasser hat sich einen ungewöhnlichen Schauplatz für ihr Comeback ausgesucht. Bei den X-Games in Norwegen nahe Oslo wird die 28-jährige Olympiasieger am Samstagnachmittag in einer Indoor-Halle erstmals nach ihrem im Jänner erlittenen Haarriss im rechten Innenknöchel sowie einer Knochenprellung am Sprungbein wieder Wettkampf-Luft schnuppern.