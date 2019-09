Übung: Den täglichen Ablauf optimieren

Überlegen Sie: Was sind Ihre Routinen für die Stoßzeiten des Tages? Schreiben Sie sie auf. Zu welcher Zeit wird es in der Regel schwierig? Was muss in dieser Zeit alles erledigt werden? Welcher Ablauf wäre ideal und welche Routine könnte uns dabei helfen?



Wenn die Kinder noch klein sind: Fällt mir ein Merksatz - am besten in Versform - ein, der zum jeweiligen Ablauf passt?