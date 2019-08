Dass wir ein weltweites Problem mit Plastikmüll haben ist unbestritten. Ungefähr 34 Kilogramm pro Person fallen im Jahr in Österreich an, höchste Zeit also um nach Lösungen zu suchen und das Problem, so gut es eben geht, einzudämmen. Auch wenn wir uns mit dem Müllaufkommen EU-weit im Mittelfeld bewegen, ist dass kein Grund um auf der Stelle zu treten.