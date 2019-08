Die Serie der Straftaten begann Mitte April, informierte die Landespolizeidirektion. Damals attackierten mehrere Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten jeweils 17-Jährige, von denen einer verletzt wurde. Rund einen Monat später überfielen sie zwei junge Männer und gingen dabei so brutal vor, dass diese operiert werden mussten. Kurz darauf wurden dann in einer Nacht gleich vier Passanten überfallen, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. Bei diesen Straftaten bekam die Polizei auch erste Hinweise auf die Täter. In der folgenden Nacht wurden sie bei einem der weiteren Überfälle auch von einer Videoüberwachung erfasst.