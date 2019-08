Die Schwerlaster, die Schotter vom Basaltwerk Pauliberg in Richtung S 31 transportieren, sollen zudem deutlich schneller durch die Gemeinden donnern als erlaubt. An die 30er-Beschränkung halte sich niemand, berichtet die Anwohnerin. Die Folge: Lärm und Staub. Teilweise werde auch Ladegut verloren. Außerhalb der Ortschaften würden die voll beladenen Laster ebenfalls nicht gerade vorsichtig unterwegs sein. „Sie fahren mit einem Höllentempo, ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Horrorunfall kommt“, so die Anrainerin. Kontrollen durch die Polizei habe sie noch keine bemerkt. Da die Schnellstraße gerade ausgebaut wird, werde auch dorthin Baumaterial geliefert, was noch mehr Schwerverkehr zur Folge habe, betont sie.