Sie nannten sich „Walter Stängel“ und „Bernd Seiler“ und verschickten über eine Zeitspanne von rund einem Jahr vermeintliche Leserbriefe an eine deutsche Lokalzeitung. Doch nun sind die beiden Grünen-Politiker Dennis Mihlan und Andreas Müller als Urheber der Fälschungen, in denen sie Stimmung gegen politische Gegner machten, aufgeflogen. Nach anfänglichem Leugnen sahen die beiden Lokalpolitiker ein, dass es keinen anderen Ausweg mehr gibt, und traten von ihren politischen Ämtern zurück - aber nicht von allen, was für neuen Ärger sorgt.