Die steirische Schokoladenmanufaktur ist im ganzen Land bekannt. Auch in deren Kreationen findet man Produkte mit Chili, welches herrlich mit herber Zartbitter-Schokolade harmoniert. Beflügelt mit einem Schuss Zuckerrohrbrand, erinnert diese feine Schokolade an eine Reise ins ferne Mexiko. Hergestellt wird die Schoki allerdings in Riegersburg, Steiermark.