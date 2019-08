Stubentiger ist verstört und verweigert Futter

„Sie muss wahnsinnige Schmerzen gehabt haben, die Verletzung war mindestens zwei Tage alt“, so die Besitzerin. „,Akira’ ist total verstört, frisst nicht und verträgt die Medikamente nicht. Falls sich ihr Zustand verschlechtert, verliert sie ihr Auge.“ Deshalb appelliert sie: „Falls jemand etwas gesehen hat bitte bei der Polizei melden! Und passt in Großhöflein auf eure Haustiere auf“. Übrigens: Auch in Pamhagen geht die Angst vor einem Katzenhasser um. Dort verendeten bereits Tiere.