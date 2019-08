Gegen halb Eins in der Nacht fuhr die Frau auf der Glemmtaler Landesstraße, im Gemeindegebiet von Saalbach Hinterglemm, durch den mit 50 km/h beschränkten Glemmtaler Umfahrungstunnel. Bei einem Tempo von rund 80 Stundenkilometern fiel der Alkolenkerin ihr Hand runter. Als sie danach griff, krachte es. Die 50-Jährige fuhr auf den Pkw eines 39-Jährigen auf. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Zell am See gebracht.