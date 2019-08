Das „freshe“ City4U Wochenend-Horoskop

Du hattest hohe Erwartungen in Sachen Liebe, wenn du an den Sommer gedacht hast? Ja, kannste knicken. Wir befinden uns im Jahr 2019, was zwar nichts aussagt, aber das sagt die aktuelle Generation "bevor ich zu meinem Partner halte, ersetze ich ihn lieber" einfach aus. Aber: Ersetzt werden kann auch dein Glas, wenn es leer ist - also schenk dir ein!