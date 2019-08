Schon die dritte Nacht verbrachte eine Familie aus Regensburg in Deutschland auf einem Campingplatz in Gleinstätten. Die 14-jährige Tochter hatte ihre gleichaltrige Freundin mit in den Urlaub nehmen dürfen. Die Mädchen bauten allerdings ein Zelt neben dem Wohnwagen der Eltern auf. Direkt unter einem Baum. In der Nacht auf Freitag geschah gegen 1.40 Uhr allerdings Schreckliches: Vermutlich ein Erdblitz schlug in den Baum ein. Dadurch explodierte eine Ladebank für ein Handy im Zelt, wodurch eines der Mädchen verletzt wurde.