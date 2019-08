Beide Parteien wollen wieder in die Regierung

Das Ziel beider ehemaligen Partner ist klar: Beide wollen in die Regierung. Bei der ÖVP dürfte dies klar zu erreichen sein - alle Umfragen sagen den Türkisen den Wahlsieg voraus. Die FPÖ wird es wohl nur in einer Koalition wieder auf die Regierungsbank schaffen. Der einzige Partner, mit dem dies auch realisierbar wäre: eben die ÖVP. Die SPÖ, die zwar ebenfalls wieder Regierungsverantwortung haben will, hat einer Koalition mit der FPÖ mehrmals eine Absage erteilt.