In seiner Funktion als Bundesvorsitzender der Jungen ÖVP (JVP) sprach sich Schnöll im Hinblick auf die künftige Bundesregierung für ein Mobilitätspaket aus. Vor dem Hintergrund der Klimakrise sei dies ein entscheidendes Thema. Schnöll forderte den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und eine Infrastrukturmilliarde von der neuen Bundesregierung. Weiters brauche es ein österreichweites günstiges Öffi-Ticket. In Salzburg habe man etwa gerade die Jahreskarte um zwei Drittel von 1.500 auf 500 Euro vergünstigt. „Ich mache in Salzburg grüne Verkehrspolitik, wenn man so will.“